В столице участились случаи краж крышек канализационных люков

Воровство крышек от канализационных люков - проблема для столицы не новая. Однако до сих пор решить ее не удается. С начала нынешнего года украли 200 крышек. В 2016-ом таких краж было 600.

Орудуют злоумышленники, как правило, ночью. Водоканалу о краже сообщают, чаще всего, горожане - по номеру горячей линии.

"Редко удаётся вернуть украденные крышки. Для тех, кто сдает их на металлолом, - это отличный бизнес", - сказала представитель Apă-Canal Chișinău Елена Дану.

За крышку от канализационного люка в пункте приема металлолома можно получить 400 леев.

"Мы проводим рейды по пунктам сбора металлолома. Владельцев информируем о необходимости сообщать в полицию о случаях, когда им сдают чугунные крышки", - отметила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Как соблюдаются рекомендации, мы решили проверить лично. Пришли в один из приемных пунктов, как обычные клиенты и попытались пристроить три якобы имеющиеся у нас крышки.

Водоканалу установка каждой новой крышки обходится почти в две тысячи леев. Иногда их заменяют бетонной плитой.

"Конечно, не на проезжей части. Плитами накрываем люки только в зелёных зонах и близ жилых домов. Это оперативный способ временно решить проблему", - добавила представитель Apă-Canal Chișinău Елена Дану.

Ежегодно Апэ-Канал Кишинэу тратит на установку новых крышек от канализационных люков почти миллион леев.







