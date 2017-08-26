Молдова является главным поставщиком контрабандных сигарет в Румынию

В Румынии черный рынок сигарет демонстрирует в последнее время показательный рост. Четверть табачной контрабанды поступает в соседнюю страну из Молдовы. Таковы выводы исследования, которое провели румынские официальные структуры.

Больше всего от нелегальной торговли сигаретами страдает северо-восточный регион Румынии. Он граничит с Молдовой и Украиной, откуда только в июне поступило более 38 процентов контрабандных табачных изделий.

В мае этот показатель был на процент с лишним меньше. Но самый значительный рост контрабанды зарегистрирован на западе Румынии: нелегальные поставки сигарет из Сербии увеличились в июне по сравнению с маем более чем на шесть процентов и составили почти четверть от общего объема.

Потери госбюджета из-за черного рынка сигарет превышают 670 миллионов евро в год.





