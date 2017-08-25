Мальчик спас тонущего брата, вдохновившись сценой из боевика

10-летний Джейкоб О'Коннор из американского города Розвилл, штат Мичиган, спас тонувшего в бассейне младшего брата Дилана, вспомнив сцену из боевика с Дуйэном "Скалой" Джонсоном "Разлом Сан-Андреас". Мальчик вытащил брата из воды и начал давить ему на грудь, чтобы выкачать воду из легких, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

К счастью, к двум мальчикам, находившимся у бассейна, быстро подоспела помощь. Маленького Дилана оперативно доставили в больницу, где он в настоящий момент проходит курс лечения, пишет vesti.ru.

Мать Джейкоба сказала, что гордится сыном и не ожидала от него такого поступка.

"Он сказал, что поступить так было для него абсолютно естественно", — заявила женщина.

Вскоре после того, как эта история попала в СМИ, Дуэйн Джонсон, на которого ориентировался мальчик, похвалил Джейкоба в "Твиттере" за проявленный героизм.

"Это невероятная история. Молодец, Джейкоб! Ты настоящий герой", — написал актер.