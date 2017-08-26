Дизайнера из Франции поразила красота молдавских ковров

Французская блоггерша Жюли Хеберн, пишущая об интерьерном декоре и практикующая оформление помещений, недавно узнала о молдавских коврах и восхитилась ими в одном из своих материалов.

Жюли была удивлена тем, что в такой небольшой стране, как Молдова, люди столь талантливые и трудолюбивые. Она узнала, что, прежде, чем воспроизвести рисунок на полотне, все эскизы делаются вручную на листе бумаги формата А4, пишет noi.md.

"Я узнала о молдавских коврах из журналов по декору. Мне нравятся эти ковры, потому что в них чувствуется колорит и насыщенность красками. Они являются частью традиции, которая постепенно исчезает. Я прочитала историю о них. Увлекательная и человечная история. К сожалению, сейчас возможности молдавских производителей ковров ограничены", - написала она в блоге.

Молодая женщина призналась, что нашла такие ковры в Молдове в одном магазине. Их там огромный ассортимент, и они профессионально очищены, чтобы сохранялись яркие цвета. Иногда некоторые ковры восстанавливают специальные реставраторы, поэтому они долгие годы могут сохранять красочную насыщенность.