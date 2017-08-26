Молдова занимает пятое место в мире по темпу роста туризма

Согласно оценкам Всемирной туристской организации, Молдова в 2016 г. заняла пятое место в мире по темпам роста числа поездок в туристических целях с показателем 28,6%.

Согласно статистическим данным, в 2016 году, около 121 тыс. туристов выбрали Молдову местом отдыха против 94 тыс. человек в 2015 году, пишет 1news.md



В Агентстве по туризму отмечают, что Республика Молдова отличается разнообразием природного и антропологического туристического потенциала, прекрасной природой и впечатляющими туристическими объектами, среди которых выделяются: природно-исторический, монастырский пещерный комплекс Орхеюл Векь - который насчитывает более 2000 лет, столица страны - Кишинев с его зелеными бульварами, а также известные подземные винные города (подвалы) Крикова и Милештий Мичь.