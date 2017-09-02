«Терракотовая армия» Китая раскрывает свои секреты

В 1974 году в Китае был найден бесценный памятник истории — тысячи глиняных статуй. Ученым удалось многое узнать о процессе их создания, но многие вопросы до сих пор остаются без ответа.

Восемь с лишним тысяч статуй, охраняющих мавзолей императора Цинь Шихуанди в Сиане, называют «терракотовой армией». Среди изваяний — китайские воины и их лошади; несколько статуй изображают музыкантов, акробатов и чиновников.

Захоронение было обнаружено в марте 1974 года к востоку от горы Лишань, когда местные крестьяне бурили артезианскую скважину. Первый этап раскопок прошел с 1978 по 1984 годы; работы продолжились в 1985—1986 годах, а в 2009 году начался третий этап раскопок.

Исследования продолжаются до сих пор. Гора Лишань — это рукотворный некрополь первого императора Цинь. Терракотовые статуи, захороненные вместе с ним в 210−209 гг до нашей эры, должны были сопровождать его в загробный мир. Помимо глиняных изваяний, в последний путь с императором были отправлены его наложницы и другие слуги.

Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства: все они выполнялись вручную и с использованием различных методик. Каждая из восьми тысяч статуй имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. После того, как статуе была придана необходимая форма, она обжигалась и покрывалась специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска.

Ученым удалось установить, что лошадей изготавливали непосредственно рядом с некрополем — по всей видимости, чтобы упростить их транспортировку: масса каждой такой скульптуры составляет около 200 килограммов. Воины весят не более 135 килограммов, и место их изготовления остается не известным до сих пор.