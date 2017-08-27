В Одессе внедорожник столкнулся с автобусом: один человек погиб. ФОТО

В Одессе на ул. Грушевского вечером 25 августа произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил – Одесса" и внедорожника. В результате аварии один человек погиб, 11 пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где умерла", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших – три ребенка, которые ехали во внедорожнике.