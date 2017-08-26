Ужасные условия в одной из Бельцких больниц

Пациенты инфекционного отделения Бельцкой больницы вынуждены проходить лечение в ужасающих условиях. В палатах мебель разваливается, линолеум в дырах, а в санитарных помещениях удобства минимальные. Руководство медучреждения признает: в некоторых отделениях ремонта не было более 40 лет. Кое-какие работы ведутся, но за счет внешнего финансирования.

Проблема попала в поле зрения журналистов, когда мама одного из маленьких пациентов выложила в сеть фотографии, сделанные в инфекционном отделении. На них - старая и грязная ванна, а также разваливающаяся кровать. Снимки женщина сопроводила возмущенными комментариями.

Главврач педиатрического департамента Бельцкой муниципальной больницы Мария Нямцу рассказала, что в последние годы учреждение выиграло ряд грантов. Это позволило обновить два из шести детских отделений. В инфекционном удалось отремонтировать пока только две из 16-ти палат.

"Той женщине я объяснила, что новая ванна купленна и ждет установки. Вы видели, что она уже стоит. И ванну мы поменяли не из-за этого инцидента. Ведь не это наша основная проблема. Главное, что не хватает врачей", - сказала глава педиатрического отделения Мария Нямцу.

В бельцом педиатрическом отделении ежегодно проходят лечение более 20 тысяч детей. По словам руководства, средств, которые выделяет Национальная компания медстрахования, хватает только на лечение и питание пациентов. Ремонт и закупку оборудования следует проводить за счет муниципального бюджета. Но в этом году Бельцкий мунсовет выделил на здравоохранение менее 100 тысяч леев.





