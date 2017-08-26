Врачи диагностировали редкое заболевание у жительницы Оргеева

С редкой инфекцией попала в больницу после потребления дыни жительница Оргеева. Врачи диагностировали у неё геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Эта болезнь ранее в Молдове не регистрировалась.

Пациентка обратилась к врачам с высокой температурой и сыпью на лице. После проведения анализов женщину госпитализировали в инфекционное отделение.

Специалисты называют переносчиками геморрагической лихорадки с синдромом почек лесных и полевых грызунов. Это заболевание распространено в соседней Румынии. Заразиться им можно через пищевые продукты или пары испражнений грызунов.





