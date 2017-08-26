Светофоры будут работать круглосуточно на пяти перекрестках проспекта Штефана чел Маре

На проспекте Штефана чел Маре появились светофоры, которые будут работать круглые сутки. Установили их на пяти перекрестках. Столбы уличного освещения вдоль проспекта тоже заменили.

Лампы на них новые, светодиодные. Модернизацию главной столичной улицы проводят при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Евроинвестбанка.

Ремонтные работы начали в 2015 году. На них уже израсходовали более полутора миллиона евро.





