На проспекте Штефана чел Маре появились светофоры, которые будут работать круглые сутки. Установили их на пяти перекрестках. Столбы уличного освещения вдоль проспекта тоже заменили.
Лампы на них новые, светодиодные. Модернизацию главной столичной улицы проводят при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Евроинвестбанка.
Ремонтные работы начали в 2015 году. На них уже израсходовали более полутора миллиона евро.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW