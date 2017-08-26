Вертолет вооруженных сил США Black Hawk потерпел крушение в Йемене, сообщает Reuters. По данным Центрального командования Вооруженных Сил США, крушение произошло во время тренировочного полета примерно в 20 милях (32 км) от южного побережья Йемена 25 августа.
Как рассказал представитель командования полковник Джон Томас, во время аварии вертолет находился не очень высоко над водой.
Спасателям удалось подобрать пятерых военных, находившихся на борту. Продолжаются поиски еще одного американского военнослужащего, пишет korrespondent.net
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авторы DW