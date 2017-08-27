Британия начинает испытания беспилотных грузовиков

До конца 2018 года на дорогах Британии появятся небольшие колонны из беспилотных грузовиков. Как сообщило британское правительство, испытания беспилотных грузовиков проведет частная компания - Лаборатория транспортных исследований (TRL).

Колонна во время испытаний будет состоять из максимум трех грузовиков, при этом без водителя будут два из них - второй и третий. Первый грузовик, возглавляющий колонну, будет с водителем.

Скорость движения колонны и торможение будет задавать головная машина, а направление движения всех грузовиков в колонне будет регулировать водитель первого грузовика, сообщает korrespondent.net

Как рассчитывают в министерстве транспорта Британии, такая схема движения грузовиков поможет сократить выбросы выхлопных газов и сократить расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха для ведомых машин.

Испытания начнутся на специальных полигонах, но к концу 2018 года должны будут переместиться на автомагистрали.

Испытания беспилотных грузовиков, движущихся в составе колонны, уже прошли в ряде стран, в том числе в США, Германии и Японии.