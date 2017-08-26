Журналиста избили битами в Одесской области

Три человека с битами напали на журналиста одного из интернет-изданий в Одесской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Полиция Овидиопольского района задержала трех человек, которые совершили нападение на журналиста интернет-издания… Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой на своем авто. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Про данным УНИАН, в результате нападения пострадал главный редактор местной газеты "Надднестрянская правда" Роман Варшанидзе. В нападении, как утверждается, участвовали члены кикбоксерского клуба из Черноморска.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" УК Украины, виновным грозит до трех лет тюрьмы, пишет РИА Новости.