Три человека с битами напали на журналиста одного из интернет-изданий в Одесской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция Овидиопольского района задержала трех человек, которые совершили нападение на журналиста интернет-издания… Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой на своем авто. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Про данным УНИАН, в результате нападения пострадал главный редактор местной газеты "Надднестрянская правда" Роман Варшанидзе. В нападении, как утверждается, участвовали члены кикбоксерского клуба из Черноморска.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" УК Украины, виновным грозит до трех лет тюрьмы, пишет РИА Новости.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW