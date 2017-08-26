Норвежец заснял удар молнии, разгромившей его задний двор. ВИДЕО

Житель норвежской коммуны Ерстад снимал молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила в нескольких метрах от него.

В кадр попала яркая вспышка, фоном слышно сильный удар. Затем можно увидеть, что стало с задним двором героя видео. В частности, в плите остался кратер, а куски земли с травой разбросало на несколько метров вокруг, пишет РИА Новости

После этого мужчина и его друг решили спрятаться в доме.







