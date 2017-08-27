За три дня в Украине трижды загорались поезда с пассажирами

Пожары в трех поездах с пассажирами произошли за последние три дня на Украине, пострадавших нет, сообщает в субботу украинское издание "Тыждень.ua".

Как сообщает СМИ со ссылкой на издание "Левый берег", в субботу утром во время движения загорелся электропоезд №828 Жмеринка — Киев, пожар возник в 10-м вагоне и перекинулся на соседний. Пассажиры успели выйти из поезда.

Сообщается, что в пятницу в Закарпатской области возник пожар в пригородном поезде Королево — Тересва. Возгорание возникло в моторном отсеке, машинист остановил поезд, отцепил кабину и организовал эвакуацию пассажиров.

В четверг вечером в Винницкой области загорелся пассажирский поезд Гайворон — Рудница, машинист отцепил три вагона, в которых находились 25 человек. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь успел охватить весь локомотив. Никто пассажиров и персонала не пострадал. Пока о причинах возгорания ничего не известно, пишет РИА Новости со ссылкой на местный сайт "20 минут".





