Арестован бывший мэр города Резина

Бывший мэр города Резина Михаил Куц и трое его сообщников помещены под арест на 30 суток. Как сообщает местный телеканал Elita TV, их обвиняют в незаконном использовании общественного участка земли.

Уголовное дело по этому факту возбудили в начале августа, хотя нарушение было совершено в период с 2004-го по 2016-ый.

Суд выдал постановление об аресте имущества обвиняемых. Следствие выясняет личности всех участников незаконной схемы.

Помимо экс-мэра Резины по делу проходят бывший секретарь районного совета, бизнесмен и сотрудник Кадастра. Если вина подследственных будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы.







