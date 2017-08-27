Муниципальные власти снова не выполнили обещание, а потому столица встречает День независимости с недостроенным проспектом Штефана чел Маре. Мэрия уверяла, что ремонт закончат 25 августа, но замостили еще не все тротуары, а дорожную разметку нанесли лишь на некоторых участках улицы.
Дорожную разметку в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Лазо наносили прошлой ночью.
Водители говорят, что нужно было ремонт начинать раньше.
По словам исполняющего обязанности главы управления транспорта, после Дня независимости продолжат мостить тротуары.
"Не успели все сделать, но после празднования Дня независимости подрядчик продолжит работы в том же темпе. На проспекте Штефана чел Маре осталось уложить около 5-6 тысяч квадратных метров плитки", - cказал и.о. главы столичного управления транспорта Олег Поятэ.
Жители столицы не удивлены тем, что муниципальные власти в сроки не уложились.
Согласно подписанному с двумя европейскими банками договору, главную улицу столицы должны были отремонтировать до 7 ноября 2015-го. С тех пор муниципальные власти три раза переносили сроки.
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авторы DW