Вчера прошло вручение Национальной премии Молдовы

Молдова богата выдающимися людьми, которым удается развиваться и добиваться успехов вопреки трудностям. Их достижения правительство оценило накануне во время церемонии вручения национальной премии. Лучших из лучших в областях науки, культуры, технологий и спорта наградили в знак признательности за труд и упорство.

Доктор-хабилитат медицинских наук, профессор Георге Бачу работает в сфере здравоохранения больше 50 лет. Явно взволнованный, он пожелал собравшимся на церемонии только одного - здоровья.

"Я благодарю за высокую оценку моей 60-летней деятельности в области медицины. Желаю всем здоровья и всего наилучшего", - сказал доктор хабилитат медицинских наук Георге Бачу.

Удостоился награды и Юрий Садовник. Певцу было приятно, что его творчество оценили.

"Многие творческие люди говорят: "я жду, когда ко мне придет вдохновение". А я считаю, что ждать можно вечность, вдохновение нужно искать", - заявил исполнитель Юрий Садовник.

Еще один лауреат национальной премии - двукратная олимпийская чемпионка по гребле Лариса Попова. Награду она получила за спортивную деятельность и пропаганду олимпийского движения.

Лариса Попова - многократный победитель международных чемпионатов по гребле. Сейчас Лариса Попова работает в Национальном олимпийском комитете.

Награды вручил премьер Павел Филип. Глава кабмина поблагодарил лауреатов за их вклад в развитии Молдовы.

"Я убежден, что лауреаты текущего года, как и предыдущих церемоний, могут и должны быть примером для всех наших граждан, особенно для молодого и будущего поколений", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

Национальная премия составляет 100 тысяч леев. Вручается она каждый год.





