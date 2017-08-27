В честь Дня независимости в концерте примут участие Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов

26-ую годовщину независимости Молдовы в столице отмечают с размахом. Начались праздничные мероприятия с возложения цветов у памятника Штефана чел Маре и мемориального комплекса „Вечность”.

Программа продолжается на площади Великого национального собрания. На главной площади страны в эти минуты начинается грандиозный парад народного костюма и парад духовых оркестров.

Зрители смогут послушать молдавскую народную музыку и наблюдать за молдавскими танцорами. На сцене в центре столицы выступят многочисленные фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы со всей страны. Среди них знаменитые ансамбли "Жок", "Мэрцишор". Будут играть известные оркестры народной музыки.

В то же время, народные умельцы выставят своё творчество в рамках специализированной ярмарки. Кульминацией праздника станет грандиозный концерт молдавских и иностранных исполнителей, среди которых Смайли и группа "Holograf" из Румынии.

А вечером на сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов.





