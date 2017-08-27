26-ую годовщину независимости Молдовы в столице отмечают с размахом. Начались праздничные мероприятия с возложения цветов у памятника Штефана чел Маре и мемориального комплекса „Вечность”.
Программа продолжается на площади Великого национального собрания. На главной площади страны в эти минуты начинается грандиозный парад народного костюма и парад духовых оркестров.
Зрители смогут послушать молдавскую народную музыку и наблюдать за молдавскими танцорами. На сцене в центре столицы выступят многочисленные фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы со всей страны. Среди них знаменитые ансамбли "Жок", "Мэрцишор". Будут играть известные оркестры народной музыки.
В то же время, народные умельцы выставят своё творчество в рамках специализированной ярмарки. Кульминацией праздника станет грандиозный концерт молдавских и иностранных исполнителей, среди которых Смайли и группа "Holograf" из Румынии.
А вечером на сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов.
Комментарии
- Вчера прошло вручение Национальной премии Молдовы
- Столичные власти снова перенесли дату завершение работ на центральном проспекте
- Ночью перекроют центр столицы
- Светофоры будут работать круглосуточно на пяти перекрестках проспекта Штефана чел Маре
- Врачи диагностировали редкое заболевание у жительницы Оргеева
- Ужасные условия в одной из Бельцких больниц
- Молдова занимает пятое место в мире по темпу роста туризма
- Дизайнера из Франции поразила красота молдавских ковров
- Молдова является главным поставщиком контрабандных сигарет в Румынию
- В столице участились случаи краж крышек канализационных люков
- Ферма американского писателя Марка Твена выставлена на продажу
- Хабаровский таксист заставил не заплативших девушек умыться зеленкой. ВИДЕО
- В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием
- Трассу Одесса - Киев парализовала пробка
- В центре столицы оборвались провода троллейбусной линии
- Обнаружен подводный спиртовод, проведенный из Молдовы в Украину
- Арестован бывший мэр города Резина
- Сильнейший ураган в США за 13 лет. ФОТО
- Ночью перекроют центр столицы
- Самолет Ryanair экстренно сел во Франции из-за буйных пассажиров
- Упало откуда не ждали: в столице стена обрушилась на припаркованные автомобили
- Обнаружен подводный спиртовод, проведенный из Молдовы в Украину
- Волшебство наяву: зацвела самая засушливая пустыня на Земле
- Германия вернула большую часть золотого запаса
- У бывшего сотрудника МВД обнаружили склад оружия и боеприпасов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW