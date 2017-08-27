В Ватикане назвали следующую цель ИГИЛ

Террористы планируют напасть на папу Римского Франциска I. Об этом заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает Associated Press.

Паролин рассказал журналистам о существовании видео, где Франциск I назван следующей целью террористов.

Еще одно видео, как уточняет агентство, было опубликовано в Telegram-канале сторонников "Исламского государства". В нем утверждалось, что следующие теракты пройдут в Италии.

Госсекретарь сказал, что видео обеспокоили его, однако отметил, что уровень подготовки служб безопасности в Ватикане очень высок.

Ранее боевики ИГИЛ опубликовали видео, на котором угрожают новыми терактами в Испании.