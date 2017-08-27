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Более 3000 заключенных выпустят в Турции, чтобы освободить места
// фото: RFI
11:33, 27 Aug 2017
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В Турции более 3 тысяч осужденных покинут тюрьмы, чтобы освободить места для других осужденных. Соответствующий указ уже подписан, сообщает Turkish Minute.

Освобождению подлежат те осужденные, которые попали в тюрьму не за обвинениями в терроризме, причастности к попытке переворота или сексуальных преступлениях.
 
Кроме того, 10 тысяч заключенных будут переведены из закрытых тюрем в тюрьмы открытого типа.
 
В августе 2016 года Турция для того, чтобы освободить места в тюрьмах, выпустила на свободу 38 тысяч осужденных за нетяжкие преступления.
 
Всего в турецких тюрьмах содержится более 200 тысяч человек.



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