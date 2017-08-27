На оружейном складе в Азербайджане прогремел взрыв. ВИДЕО

Взрыв прогремел на оружейном складе в N-ской воинской части в посёлке Гилязи Хызынского района, сообщили в МЧС Азербайджана.

Минздрав сообщил, что в ЧП пострадали несколько человек, однако скорые не могут к ним проехать, пишет РИА Новости.

По информации СМИ, повреждено несколько домов. Также есть информация о перекрытии магистрали "Баку — граница Россия".

Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.



