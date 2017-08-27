Трассу Одесса - Киев парализовала пробка

Трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы Украины.

Как пишет dtp.kiev.ua в Facebook, в воскресенье, 27 августа, на трассе Е-95 на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей.

"Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - комментирует ситуацию издание.

Согласно Google maps, по состоянию на 16:30 на трассе Е-95 пробка и тянучка в районе Малиновки и Причеповки, пишет korrespondent.net