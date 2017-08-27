В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП – водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ЗИЛом. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Серьёзное ДТП с пострадавшими на мосту Патона. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, в которой это время ехал ЗИЛ", - говорится в публикации.

Как сообщается, сильно пострадал водитель ВАЗа, его зажало в автомобиле, доставали спасатели ГСЧС. В срочном порядке был госпитализирован.

Сообщается, что на месте работает следственная группа и правоохарнители. Потребовалась также помощь экспертов-взрывотехников. Из автомобиля было изъято оружие, учебные гранаты и пистолеты. По словам представителя полиции, в машине и на дороге обнаружено большое количество отстреленных гильз, пишет korrespondent.net

Проводятся следственные действия.

Водителя "Москвича" в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №17, в реанимационное отделение.