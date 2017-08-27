Хабаровский таксист заставил не заплативших девушек умыться зеленкой. ВИДЕО

В Хабаровске таксист заставил молодых пассажирок, предположительно не оплативших дорогу, вымазать свои лица зеленкой. Об этом сообщает местное СМИ Amur Media.

В ролике видно двух девушек и молодого человека, а также взрослого мужчину — по всей видимости, он и есть таксист. Судя по автомобилю, он работает на компанию "Максим".

У одной девушки лицо уже измазано зеленкой, другая сделает это на камеру. Лицо юноши не видно, но руки у него также испачканы. За кадром смеются минимум двое, в том числе автор видео, пишет РИА Новости

"Будете в YouTub'е сегодня", — говорит мужчина, открывая пузырек с зеленкой. — Смотри сюда, глаза закрывай. Натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтоб видно вас было, солдатиков".

В описании видео сказано, что инцидент произошел в районе Красная Речка в южной части города. Автор видео говорит, что девушкам надо в Вяземский — город в двух часах езды от Хабаровска.

Зеленка — антисептическое средство, при неправильном применении которого можно получить химический ожог.







