Президент Игорь Додон заявил, что поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать для ее последующего утверждения парламентом концепцию постоянного нейтралитета Молдовы.
Как написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook, "принимая во внимание принятые не так давно решения рядом госучреждений: Конституционным судом, парламентским большинством и правительством, становится очевидным, что некоторые политические силы в определенной степени ставят под сомнение целый ряд положений действующей Конституции республики, включая и положение о постоянном нейтралитете Молдовы".
"Как президент страны на основании части 2 статьи 77 Конституции поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать Концепцию постоянного нейтралитета республики для ее последующего широкого общественного обсуждения и утверждения парламентом", — отметил Додон.
По его мнению, "этот документ станет краеугольным камнем в долгосрочном обеспечении стабильности и безопасности, в обретении территориальной целостности и укреплении государственности страны".
"Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Молдова – миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других. Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте", — отметил Додон.
Читать далее: https://ru.sputnik.md/politics/20170828/14251968/Igor-Dodon-poruchil-razrabotati-koncepciju-postojannogo-nejtraliteta-respubliki.html
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW