В центре столицы состоялся концерт по случаю Дня независимости. ФОТО

Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Молдовы завершились грандиозным концертом на главной площади страны. На сцене выступили румынские Smiley и Holograf, а также российские исполнители Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов. Больше ста тысяч человек пели и танцевали под ритмы любимой музыки.

Открыла концерт румынская группа Holograf.

Поклонники Smiley с удовольствием слушали любимые мелодии.

На сцену главной площади страны вышли известные российские певцы Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов.

Иностранные артисты говорят, что кишиневская публика - замечательная.

"Я рад, что меня так тепло принимали. Пели, танцевали, аплодировали", - сказал румынский исполнитель Smiley.

"Оставайтесь независимыми и свободными, думайте и действуйте согласно собственным желаниям", - отметил солист группы "Holograf" Дан Битман.

Площадь Великого национального собрания накануне вечером превратилась в огромную танцевальную площадку.

Люди были довольны грандиозным концертом и возможностью послушать любимых артистов.

Завершился концерт выступлением популярного молдавского диджея Andrew Rayel.

"Кишиневская публика - лучшая из тех, что я встречал. Замечательная энергия и реакция на каждую мелодию", - сказал диджей Andrew Rayel.

По данным полиции, на концерт в центре столицы пришли более ста тысяч человек.

"Полиция на страже, дежурим по периметру, чтобы обеспечивать безопасность, чтобы люди могли спокойно наслаждаться национальным праздником", - отметил замглавы ГИП Георге Кавкалюк.







