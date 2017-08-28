Двухлетняя девочка получила ожоги третьей степени, ошпарившись кипятком

Двухлетняя девочка с ожогами 70% поверхности тела поступила в детскую клиническую больницу имени Эмилиана Коцаги. Она ошпарилась кипятком в прошлую пятницу. В столицу ее привезли из села Рошкань Страшенского района.

На девочку опрокинулся таз с кипятком. Сейчас она в сознании и может дышать без кислородной маски.

"Ребенок поступил в критическом состоянии, с термическими ожогами третьей степени. Учитывая размеры и глубину поврежденных тканей, состояние девочки остается крайне тяжелым. Она проходит комплексный курс лечения в реанимационном отделении", - сказал детский хирург больницы им. Э. Коцаги Игорь Калмацуй.

С ожогами 60% поверхности тела поступила и девочка на год старше. Две недели назад ее из Бричан доставили в столицу на вертолете SMURD. По словам врачей, в ближайшее время ребенку сделают операцию.

"Состояние пациентки стабильное, она продолжает курс лечения в реанимации, у нее ожоги третьей степени тяжести", - добавил детский хирург больницы им. Э. Коцаги Игорь Калмацуй.

По словам адвокатов, не всегда возможно определить, получил ребенок ожоги преднамеренно или по неосторожности.

"Бывает, что мать находится рядом, но бывают и ситуации, которые мы не можем предвидеть. Не всегда понятно, несут ли ответственность за произошедшее родители", - отметил консультант офиса "Народный адвокат" Дмитрий Доря.

Ежегодно в больницы нашей страны с ожогами попадают около 800 детей. До 150 из них - в тяжелом состоянии.