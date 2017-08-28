На территории комплекса Старого Орхея обнаружили средневековое захоронение

Новое археологическое открытие сделали в селе Бутучень, прямо на территории комплекса Старый Оргеев. Обнаружили захоронение, сделанное, скорее всего, еще в Средние века. Найденные останки находятся возле дороги, ведущей к монастырю, а потому за раскопками могли наблюдать туристы.

Археологическое открытие сделали немецкие студенты во главе с профессором из Госуниверситета. Они заметили торчащий из земли череп. Как только получили разрешение профильного министерства, сразу начали раскопки.

"Начали раскопки и нашли целый череп и останки еще одного скелета. Работа очень скрупулезная. Каждую косточку нужно очистить, обратить внимание на любые мелочи, потому что для нас важны не только кости, но и каждая деталь, которая может указать возраст", - сказал историк Сергей Матвеев.

Исследование показало, что людей хоронили не в гробах, а просто укладывали в ямы. Учитывая положение тел усопших, это были, скорее всего, христиане 14-15 веков. Более точные данные предоставят антропологи.

"Видно, что речь идет о крупном месте захоронения, так как только на этом участке дороги мы обнаружили, по меньшей мере, четыре скелета", - отметил директор Нацагентства археологии Влад Ворник.

Туристы заинтересовались находкой.

Историки предполагали, что в этом месте когда-то располагалось кладбище, еще в 2000 году, когда было обнаружено первое захоронение. С начала года в историко-археологическом комплексе Старый Орхей раскопки проводили в четырех местах. Удалось обнаружить Гетскую крепость, а также жилые дома и ямы для хранения продуктов.