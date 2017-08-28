Транспортный коллапс в Кишиневе: из-за технических неполадок образовалась пробка

Транспортный коллапс случился накануне на улице 31 августа, куда были перенаправлены троллейбусы нескольких маршрутов. Более 25 машин с пассажирами простояли около часа из-за технических неполадок.

Троллейбусные линии на улице 31 августа от большого скопления транспорта провисли. Некоторые водители троллейбусов нашли выход из положения. Они разгонялись и проскакивали этот участок по инерции.

Другие водители, напротив, сетовали, что их не предупредили заранее о проблеме.

Нелегко пришлось и пассажирам.

Многие пассажиры пошли пешком.

В администрации электротранспорта выясняют причину неполадок.







