Обыски в офисах компании ProImobil: задержаны двое сотрудников

Обыски в офисах компании ProImobil проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Проверки проводятся по 17 адресам, в кабинетах директоров, их домах и автомобилях по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Задержаны двое сотрудников Pro-Imobil прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным прокуроров, руководство фирмы нанесла государству ущерб в размере более пяти миллионов леев.

Согласно следствию, часть сделок с недвижимостью регистрировали на риелторов. Было установлено, что плата за предоставленные услуги осуществлялась в валюте, эти деньги не включались в бухгалтерские отчеты.

Кроме того, в компании неофициально работали 80 сотрудников, которые получали зарплату в конвертах