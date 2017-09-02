NASA показало снежные дюны на Марсе

Аэрокосмическое агентство США показало участок поверхности Марса в северном полушарии, покрытый сухим льдом. Снимок опубликован на сайте NASA.

Фото сделано в период, аналогичный земной весне.

В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность.

Такое явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны, пишет korrespondent.net