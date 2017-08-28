Facebook ежедневно закрывает миллион аккаунтов

Служба безопасности социальной сети Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов, большинство из которых созданы спамерами, мошенниками и людьми, разжигающими ненависть.

Об этом в интервью CNBC рассказал руководитель отдела безопасности соцсети Алекс Стамос.

Однако учитывая то, что Facebook пользуются более 2 млрд человек, его разработчикам все равно не удается убирать все потенциальные "угрожающие субъекты". К тому же они иногда удаляют аккаунты, фото, видео или сообщения, которые не представляют опасности, пишет korrespondent.net

"Когда приходится справляться с миллионами и миллионами взаимодействий ежедневно, не получается работать без ложных срабатываний", – посетовал Стамос.

Но он подчеркнул, что даже когда происходят какие-то проблемы с удалением контента, который не имел угрозы – то это скорее технические проблемы внедрения политики безопасности, а не недостатки самых правил.

Так Стамос ответил на критические замечания о том, что правила для удаления контента в Facebook слишком произвольны. К тому же он отметил, что соцсети приходится принимать во внимание законодательство множества стран, пользователи из которых имеют свои профили.

"В некоторых государствах очень сложно определить понятие хейтерства", – пояснил он.