В Венгрии обнаружены крупные партии зараженных яиц

По данным 75 избирательных проверок Национального управления по безопасности пищевых продуктов (Nébih), в Венгрии у двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила.

Как сообщает Радио Свобода, представитель управления Лайош Богнар уже распорядился отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынки и в сеть розничной торговли.

Отмечается, что нелегальное использование фипронила влечет за собой уголовную ответственность производителей, которые из-за халатности или по неосторожности применили это ядовитое вещество.

По словам Богнара, Национальное управление по безопасности пищевых продуктов в настоящее время проверяет на содержание фипронила продукты, изготовленные с использованием куриных яиц, пишет Корреспондент.net

До сих пор ветеринарным службам Венгрии не удалось установить, каким образом фипронил попал в страну. Не исключается, что источником стала соседняя Румыния, где ранее обнаружили зараженные яйца.

В начале августа в нескольких странах Евросоюза из магазинов отозвали миллионы куриных яиц из-за превышения уровня токсичного инсектицида фипронила. Вещество нашли в яйцах в Германии, Нидерландах и Бельгии. "Яичный скандал" распространился уже на 12 стран Европы.

Инсектицид фипронил поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, и запрещен в странах ЕС к применению на животных, предназначенных для человеческого питания, хотя его все еще используют в других сферах ветеринарии.