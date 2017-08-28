Столкновения в Калифорнии нескольких тысяч человек

В американском городе Беркли в Калифорнии произошли столкновения между сторонниками правых и леворадикальных организаций, передает San Francisco Chronicle.

Отмечается, что 27 августа в городе демонстрации при участии нескольких тысяч человек. Одну из них проводили участники организации правых Patriot Prayer, параллельно проходила демонстрация их противников.

По информации издания, беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, после чего возникли потасовки, пишет korrespondent.net

Люди в черных масках, применяя перечный газ, поймали лидера организации Patriot Prayer Джоуи Гибсона, которого полиция позже задержала, назвав это "спасением".

Всего были задержаны по меньшей мере 14 человек, большая часть из которых за пронос запрещенных вещей на место демонстрации.