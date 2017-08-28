Приговор гуру-насильнику в Индии: полиция готовится к беспорядкам

В Индии усилены меры безопасности перед оглашением приговора духовному лидеру общины "Дера сача саудра" Гурмиту Раме Рахиму Сингху, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин.

Для предотвращения беспорядков в города на севере Индии стянуты военизированные подразделения. В штатах Харьяна и Пенджаб продолжает действовать комендантский час, в Дели также сохраняется повышенный уровень тревоги.

Полиция получила приказ открывать огонь без предупреждения в случае необходимости, сообщает ВВС.

Беспрецедентные меры безопасности были введены после пятничных столкновений в городе Панчкула (штат Харьяна), где проходило слушание дела Сингха.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, к обеспечению порядка также подключилась армия. В результате беспорядков погибли 38 человек, более 2,5 тысяч были арестованы.

Сингху, который был признан виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в возглавляемую им религиозную общину, грозит пожизненное заключение.

50-летний гуру не будет присутствовать в суде на оглашении приговора. Судья, ведущий его дело, приедет в тюрьму Рохтак, где содержится Сингх, и объявит приговор там.