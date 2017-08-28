Пожар в доме престарелых в Красноярске: три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске, сообщили в Следственном комитете. Изначально была информация об одном погибшем.

Крыша здания загорелась около 11:30 утра по местному времени. Причина возгорания пока не установлена.

Пожар тушили 18 единиц техники и 55 пожарных, около 9 утра по московскому времени (13:00 по Красноярску) огонь был потушен.

На размещенных в интернете видео видно, что пламя целиком охватило верхние этажи здания, где размещались постояльцы, сообщает ВВС.

СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания", - говорится в сообщении на сайте СКР.

На месте происшествия работает следственная группа. "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения [...] а также должностным лицам контролирующих органов", - сообщают в ведомстве.

Ранее в пожарных службах сообщали, что два верхних этажа дома - деревянные, а первый этаж кирпичный.

Среди постояльцев пансионата "Жемчужина" были лежачие больные. В СКР сообщили, что из дома были эвакуированы 34 человека.

В красноярской краевой клинике журналистам сообщили, что один пострадавший поступил в реанимацию.