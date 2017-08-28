Как сообщило местное издание Думская со ссылкой на очевидцев, компания молодых людей отдыхала в клубе, между двумя знакомыми завязалась ссора, они вышли на улицу и начали драку.

Третий их общий знакомый пытался остановить конфликт, но когда понял, что сделать этого не сможет, достал травматический пистолет и выстрелил.