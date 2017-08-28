Elle с изображением Мишель Макрон на обложке побил все рекорды

Тираж журнала с эксклюзивным интервью первой леди Франции Бриджит Макрон был распродан за несколько дней, такой продаваемости издатели не наблюдали последние 10 лет Тираж журнала Elle на обложке которого изображена Бриджит Макрон стал рекордным за 10 лет.

Вместо статуса первой леди Бриджит Макрон получила "хартию прозрачности"

Эксклюзивное интервью первой леди Франции вызвало огромный интерес в обществе — за первые 10 дней продаж было продано более полумиллиона экземпляров. В интернете интервью набрало более 30 млн просмотров и несколько млн репостов, отмечает Sputnik Беларусь.

Интервью первой леди Франции заняло 10 журнальных страниц. В нем она подробно ответила на многие вопросы, которые давно волновали французов. В частности, рассказала о скандале вокруг идеи Макрона узаконить статус первой леди, сделав его официальным постом, чтобы у первой леди был свой штат обслуживающего персонала и соответствующая статья бюджетного финансирования.

Также Бриджит Макрон поделилась свои мнением о жизни в браке, где между супругами серьезная разница в возрасте, пишет sputnik.md.

Интервью появилось не просто так — сейчас во Франции проходит кампания против Брижит Макрон. Активисты собрали более 150 тыс. подписей против жены президента страны. Поводом послужило то, что многочисленные охранники и помощники первой леди содержатся за счет государственного бюджета.