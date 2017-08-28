В Киеве произошла перестрелка, ранены три человека

Три человека получили ранения в результате стрельбы в Подольском районе Киева, полиция выясняет обстоятельства, сообщает в понедельник пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что накануне вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что по улице Кирилловской в парке слышны выстрелы, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Оперативники обнаружили трех граждан, все — местные жители, которые сообщили, что у них возник конфликт с тремя неизвестными, один из которых достал пистолет и начал стрелять", — говорится в сообщении на сайте киевской полиции.

Как отмечает ведомство, три человека получили ранения, один из них был госпитализирован. От написания официальных заявлений в полицию они отказались, пишет РИА Новости.

Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла три гильзы. Предположительно, злоумышленники стреляли резиновыми пулями. С места происшествия стрелявшие скрылись.







