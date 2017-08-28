Женщина-полицейский задержана в центре Москвы за проституцию

Сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре столицы по подозрению в занятии проституцией.

Инцидент произошел на улице Большая Ордынка. Задержанной оказалась уроженка Саратовской области 1985 года рождения. При себе у нее было обнаружено «большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России».

«Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в ходе проверки эта информация подтвердилась, пишет lenta.ru.