Филиппинцы устроили массовую давку за бургер за 15 центов. ВИДЕО

В Facebook набирает популярность видеоролик, на котором толпа филиппинцев ломится в кафе Zark's Burgers в погоне за бургером стоимостью 15 центов. На это обратило внимание издание Mashable.

Ролик с огромной очередью набрал почти два миллиона просмотров.

Популярная сеть закусочных объявила об акции в честь своего дня рождения: скидка на гамбургер составила около 95 процентов. В обычные дни фирменное блюдо заведения стоит почти три доллара, пишет lenta.ru.

По условиям спецпредложения, бургер за 15 центов могли приобрести только первые 80 клиентов. В итоге сотни филиппинцев бросились к кассе, что спровоцировало серьезную давку.

Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, люди столпились в надежде на покупку дешевого бургера не только у кафе, но и во всем торговом центре, а также за его пределами.