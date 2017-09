Найден революционный препарат от рака и инфаркта

Международный коллектив ученых обнаружил, что канакинумаб одновременно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность появления рака. Соответствующее исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает The Guardian.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая случаи со смертельным исходом, после инъекций канакинумаба снижался на 15 процентов, а необходимость в шунтировании кровеносных сосудов — на 30 процентов. Заболеваемость раком (в частности, опухоль легких) снизилась на 75 процентов. Причины последнего пока не ясны. Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 год, в нем приняли участие около 17,5 тысячи человек. Средний возраст участников составил 61 год, все они перенесли инфаркт миокарда, пишет lenta.ru. «В своей жизни я видел три глобальные эпохи профилактической кардиологии. — сказал соавтор Пол Ридкер. — Во-первых, мы признали важность диеты, физических упражнений и прекращения курения. Во-вторых, мы увидели огромную ценность препаратов, снижающих уровень жиров, таких как статины. Теперь мы открываем дверь в третью эпоху. Это очень интересно». Канакинумаб разрабатывался компанией Novartis. Проведенное исследование также финансировалось этой фирмой.

Комментарии

Другие новости