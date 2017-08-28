Во время авиашоу в Канаде загорелся самолет. ВИДЕО

Самолет канадской пилотажной команды Snowbirds загорелся во время выступления на международном авиашоу. Мероприятие проходило на базе Гринвуд недалеко от города Галифакс, сообщает CTV New.

Очевидцы сняли происходящее на видео, один из них выложил запись в Instagram. Отмечается, что пламя вспыхнуло в носовой части самолета во время приземления. В кадре видно задымление. К месту происшествия направили две пожарные машины, огонь удалось быстро потушить. Пилоты не пострадали.

Причины возгорания пока не известны. Насколько сильно пострадал летательный аппарат, тоже не уточняется, пишет lenta.ru

Как отмечает издание, пилотажная команда Snowbirds выступает с 1971 года. В нее входит 24 военнослужащих канадской армии и сотрудников госслужбы национальной обороны.