На некоторых моделях Audi появятся тонкопленочные солнечные батареи. Они будут интегрированы в структуру стеклянных панорамных крыш электромобилей.
Разработка ведется совместно с инженерами дочерней компании китайского концерна Hanergy. Предполагается, что за счет этих батарей можно увеличить запас хода машин. Первый прототип планируется создать до конца 2017 года.
Генерируемая солнечными батареями энергия будет поступать в электрическую систему автомобиля. Она способна обеспечить питанием, например, систему кондиционирования или подогрева сидений, сообщает lenta.ru
В конце августа компания внедрила единую систему обозначения мощности для всех версий автомобилей на всех рынках мира.
С этого момента внутри каждого семейства моделей вместо использовавшихся ранее различных вариантов обозначения будут применяться однотипные обозначения двузначными числами. При этом сами названия семейств — от Audi A1 до Audi Q7 — останутся неизменными.
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авторы DW