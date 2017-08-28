Поезд протаранил на переезде Lexus в Киевской области

В понедельник, 28 августа, на переезде в районе села Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области поезд протаранил Lexus.

"Водитель Lexus пытался переехать железнодорожный переезд, однако не успел, в него врезался поезд. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома", - сообщает ТСН.

При этом отмечается, что ДТП обошлось без жертв.

В то же время железнодорожное движение из-за аварии на несколько часов было приостановлено.