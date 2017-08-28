В Босфоре пополам разломалось судно, нелегально перевозившее груз в Крым

В ночь на воскресенье, 27 августа, у входа в пролив Босфор разломался пополам сухогруз Leonardo, который неоднократно перевозил титанистый железняк для завода Титан в Крым через керченский порт Камыш-Бурун, сообщает BSNews.

Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла после доставки 3 тысяч тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун.

Кормовую часть сухогруза турецкие спасатели буксиром доставили к своему побережью.

Судно под флагом Монголии было построено в 1975 году и продано Турции в 2011.

Отмечается, что Leonardo с конца 2016 года находится в крымском черном списке, пишет nv.ua