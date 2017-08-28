За выходные в Альпах погибли 8 альпинистов

Восемь альпинистов погибли в Австрийских и Итальянских Альпах в течение последних выходных, сообщает Associated Press.

Австрийский Красный Крест сообщил о том, что пятеро альпинистов погибли воскресенье на горе Габлер на востоке от Инсбрука, а шестой альпинист из группы был ранен.

Шестеро были связаны одной веревкой и сорвались на высоте около 2 тысяч метров.

Одного спасенного доставили на вертолете в больницу в Зальцбурге. Он находится в стабильном состоянии.

Сейчас национальности погибших альпинистов неизвестны. Кроме этого трое итальянских альпинистов погибли, сорвавшись в ущелье в Итальянских Альпах, пишет nv.ua