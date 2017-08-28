В Хабаровске уволили таксистов, заставивших пассажирок умыться зеленкой

Хабаровские таксисты, заставившие не расплатившихся с ними пассажирок измазать себе лица зеленкой, были уволены после того как видео с их участием разошлось в интернете.

В службе такси "Максим" согласились расторгнуть договор с таксистами после обращения Дальневосточной ассоциации перевозчиков.

"Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно", - заявил глава ассоциации Александр Садков.

Видео под названием "Таксист измазал зеленкой пассажиров в Хабаровске" появилось в интернете 26 августа. За два дня его посмотрели около ста тысяч человек и подхватили федеральные телеканалы - "Россия" и "Рен-ТВ".

На видеозаписи двое мужчин возле стоящей с открытыми дверьми машины такси заставляют девушку умыться зеленкой. "Будете в "Ютьюбе", - говорит таксист, наливая зеленку в ладони одной из пассажирок. Рядом стоит подруга девушки с зеленым лицом и еще один мужчина, предположительно, тоже таксист.

Водители объясняют происходящее тем, что девушки "ехали без денег".

Умываясь, девушка смеется и говорит, что если бы она оказалась свидетельницей происходящего, "сама стояла бы и угорала".

Видео вызвало резонанс - местная полиция начала доследственную проверку.

Видеозаписей, на которых, судя по описанию, таксисты мажут не заплативших клиентов зеленкой, в российском YouTube несколько десятков. Подобные случаи происходили в Нижегородской области, в Омске, Тагиле, Липецке, Новокузнецке и казахстанском Костанае. Самое давнее видео датировано 2014 годом.

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