Мать жениха прямо на свадьбе принимала ставки, когда её сын разведётся

По словам одного из гостей, жених к этому времени был пьян, а его возлюбленная рвала на себе волосы от злости.

Свадьба — это одно из самых счастливых событий в жизни влюблённой пары. Вокруг все поздравляют, кричат "Горько!", потом выносят огромный торт, и, кажется, что ничего не сможет испортить этот прекрасный день. Но пользователь Reddit под ником destinydivided рассказал о свадьбе, которая опровергает эти слова, пишет life.ru

"Жених был пьян, а невеста — невероятно зла. Также по залу ходила какая-то женщина, которая принимала ставки, когда пара разведётся. Причём гости охотно ставили свои деньги. Позже я узнал, что это была мать жениха", рассказал очевидец.